Sanremo, musica in piazza Bresca e in piazza Colombo

Sanremo. I commercianti di piazza Colombo e di piazza Bresca, dalla Fontana ottocentesca, grazie al supporto del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo e manifestazioni, hanno organizzato una serie di eventi per le vacanze natalizie.

Domenica 22 dicembre ci saranno:

– In piazza Colombo musica jazz, blues soul dei Tre Très Bon con Caterina Battaglia – Voce e Chitarra, Lorenzo Herrnhut Girola – Chitarra e Belisario Fauzzi – Percussioni

– In piazza Bresca – Fontana Ottocentesca i Moody’s, Un trio inusuale, dalle sonorità jazz e blues, giovani musicisti si incontrano in un’atmosfera energica e passionale. Giulia, con una voce corposa e accogliente, Kevin, dalle mani nate per il virtuosismo, accanto a Riccardo, detto l’uomo Sax, vi accompagneranno in una serata intensa.

La direzione artistica è a cura di Simona De Melas.