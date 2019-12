Sanremo. Il 14 dicembre Monica Albarelli, allenatrice della Asd Canottieri Sanremo ed ex nazionale di canoa, è stata insignita della Palma d’Argento al merito al tecnico del Coni. Un riconoscimento molto importante che arriva in un momento florido per gli atleti della Monica che a livello agonistico hanno raggiunto quest’anno importanti risultati nazionali.

«Questo è il frutto di 20 anni di lavoro presso la Canottieri Sanremo che ringrazio come società per il supporto. Anche con i miei preziosi collaboratori abbiamo creato un gruppo agonistico solido dai piccoli ai più grandi. Sono molto soddisfatta e questo riconoscimento mi sprona a fare ancora meglio. Per lo sport e per i nostri giovani» – dice Monica Albarelli.

Sergio Tommasini, presidente della Canottieri Sanremo: «Sono molto orgoglioso per il riconoscimento conseguito da Monica. Un orgoglio per tutta la società e per la prospettiva sportiva della nostra storica associazione remiera. Una storia di sacrifici sportivi e successi che ha portato una squadra agonistica riconosciuta a livello nazionale e non solo».