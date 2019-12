Sanremo. E’ stata effettuata nei giorni scorsi una interessante visita di alcune classi dell’istituto Colombo di Sanremo, in particolare la quarta e quinta geometri e la quinta liceo scientifico opzione scienze applicate, presso la Fondazione Renzo Piano a Genova.

Si tratta di una lodevole organizzazione no profit, fondata nel 2004 dal grande architetto genovese Renzo Piano, senatore a vita per meriti speciali, in memoria del fratello Ermanno. Lo scopo è quello di promuovere e sostenere la professione di architetto.

Le attività della Fondazione si dividono in tre campi principali: la conservazione e valorizzazione dell’archivio, la formazione delle giovani generazioni, e la divulgazione dell’architettura come tecnica e arte del costruire. La Fondazione ospita per alcuni mesi studenti universitari e neolaureati in architettura: durante lo stage questi hanno la possibilità di visitare la sede e gli archivi della Fondazione, e andare in sopralluogo in uno dei cantieri in corso, accompagnati da un architetto dell’ufficio.

A Genova gli studenti sono ospitati negli appartamenti della Fondazione mentre a Parigi sono aiutati a cercare un alloggio in città. In ufficio gli studenti lavorano come qualsiasi altro architetto, entrando a far parte di uno dei team e partecipando attivamente a ogni fase del progetto e del cantiere.

L’obiettivo è quello del “learning by doing” o imparare facendo, colmare cioè la distanza fra l’insegnamento universitario e la professione. La Fondazione ha accordi con prestigiose istituzioni universitarie come la Rice University di Houston, l’Università di Brasilia e la Harvard University.

La visita è stata voluta e organizzata dalla professoressa Martelli Antonietta, con la collaborazione dei professori Taravelli Federico, Vitti Barbara e Perazzo Monica. Così il professore Beppe Barletta, vicepreside dell’istituto: «E’ stata una visita decisamente interessante che gli studenti hanno molto gradito, anche in un’ottica di orientamento per chi proseguirà l’Università.

Al ‘Colombo’ cerchiamo di offrire ai nostri ragazzi informazioni utili sulle prospettive che presenta il territorio e riteniamo indispensabile far conoscere le più interessanti opportunità affinché possano decidere al meglio il loro futuro. Visite come questa li rendono edotti delle eccellenze, come la Fondazione Renzo Piano, presenti nella nostra regione».