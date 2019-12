Sanremo, le Sardine Ponentine si radunano in piazza Colombo

Sanremo. Venerdì 6 dicembre alle 18:30, fino alle 20, le Sardine Ponentine, si raccoglieranno in piazza Colombo, portando con sé, ognuno la propria sardina realizzata secondo il proprio estro.

«Tutte riunite, strette strette, per manifestare con la propria partecipazione, l’appartenenza ad una società migliore, che non ci sta a farsi etichettare e che non ha più voglia di stare zitta. I valori che ci accomunano tutti quanti, sono quelli del rispetto, della solidarietà, dell’inclusione, della partecipazione, della non violenza, dell’Antisovranismo e dell’Antifascismo.

Vorremmo una politica a misura di cittadino e che venissero rispettati i principi fondamentali della nostra bellissima Costituzione. Perché siamo ancora Liberi e tali vorremmo rimanere!» – dicono le Sardine Ponentine.