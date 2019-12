Sanremo, le precisazioni del comitato “Per un Borgo migliore”: «Già realizzato passaggio pedonale rialzato nei pressi delle scuole»

Sanremo. Le precisazioni di Rosanna Arnone del comitato di quartiere “Per un Borgo migliore” in seguito alle dichiarazioni del comitato Martiri di Sanremo:

«Il comitato di quartiere Per un borgo migliore, specifica che il comprensorio di competenza comprende da via martiri numero 344 a intersezione con via Galilei. Da intersezione a via Galilei ( lato levante) 177, via Borgo Tinasso e via Galilei lato Madonna della Costa.

Inoltre precisa che, un paio di mesi fa, lo stesso comitato ha richiesto, con risposta positiva da parte dell’amministrazione comunale, il posizionamento di alcuni passaggi pedonali rialzati, nello specifico: presso asilo infantile Corradi, intersezione via Martiri via Galilei, piazza del Borgo nei pressi della scuola elementare ed un paio in via Galilei lato Madonna della Costa.

Il passaggio pedonale rialzato in piazza del Borgo, nei pressi della scuola elementare, è stato realizzato».