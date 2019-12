Sanremo. L’Azione Cattolica nella parrocchia degli Angeli festeggia 100 anni.

«In tutte le parrocchie dove è presente l’Azione Cattolica nella data del 8 dicembre si celebra la Festa della Adesione. Per noi, della parrocchia degli Angeli a Sanremo, questa volta sarà un momento molto speciale perché la nostra associazione compie 100 anni: aspettiamo anche te per spegnere le candeline, gustare una “fetta di torta” e partecipare al brindisi.

Questo momento di festa concluderà la tavola rotonda “LO STRAORDINARIO ORDINARIO” che avrà luogo nel salone del Melograno sabato 7 dicembre alle 20.45. I festeggiamenti termineranno domenica 8 dicembre con la Santa Messa alle 11,15 celebrata da S.E. vescovo mons. Antonio Suetta» - fa sapere l’Azione Cattolica.

La tavola rotonda cittadina di sabato 7 dicembre è aperta a tutti ed avrà come tema: “Lo Straordinario Ordinario”. I relatori invitati per dare delle risposte alle domande saranno:

Gennaro Ferrara, salernitano, 47 anni. Racconta tutti i giorni le attività di Papa Francesco praticamente dall’inizio del pontificato. Gennaro Ferrara – Caposervizio, ha un passato da cronista parlamentare e ha condotto diversi programmi di TV2000, dove è arrivato nel 2001 dopo una breve collaborazione con l’Ansa. E’ stato responsabile nazionale dei giovani di Azione Cattolica e ha collaborato con la facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e con la Pontificia Università Lateranense. Sposato, padre di Francesco Paolo, Giulio e Adriano.

Franco Garelli – Sociologo e scrittore. Dopo aver insegnato Sociologia della conoscenza all’Università di Torino, è professore ordinario di Religioni nel Mondo Globalizzato e Sociologia della religione, è stato inoltre preside della facoltà di Scienze Politiche della medesima Università dal 2004 al 2010. In seguito alla riforma universitaria, ha diretto il Dipartimento di Culture, Politica e Società dello stesso ateneo fino al 2015. I suoi studi hanno riguardato principalmente il mondo giovanile i fenomeni religiosi nella società contemporanea. È membro dell’Associazione Italiana di Sociologia e del Direttivo dell’International Society for the Sociology of Religion. Collabora in modo stabile con La Stampa e con Il Mulino come esperto di temi religiosi.

Fulvio Rombo – di Sanremo, in passato responsabile di Azione Cattolica, psicoterapeuta dell’età evolutiva, conosciuto per le sue attività psico- educative nelle scuole, fondatore del centro giovanile Baraonda e dell’Associazione Effetto Farfalla, ha dimostrato la sua attitudine per la scrittura, in diverse forme.

La serata si preannuncia interessante e piena di spunti di riflessione per questo non mancate.