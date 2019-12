Sanremo. «Si è svolta a Montecarlo, in un circuito blindato, parte sul porto, parte sul tracciato della Formula 1, la classica “Cursa de Natale”, un modo come un altro per fare gli auguri ai circa 1500 concorrenti, partiti per una 10 km principesca, almeno la metà provenienti da Liguria e Piemonte. Viene spontaneo chiedersi perché in un’identica corsa di 10km a Sanremo, ne partano solo 200!!» – dice l’As Foce.

Tra gli assoluti il focino Denis Capillo è giunto 18°; sta passando un momento tecnico non facile ma si riprenderà. Nel settore giovanile, invece, la Foce è sempre all’avanguardia e lo dimostrano i due podi conquistati nel settore “cadette” da Alessia Laura, terza e tra le “benjamines” da Chiara Fiorili, giunta al traguardo, anch’essa terza, a spalla con Giulia De Cristofaro e Iris Fortugno, quasi un comune abbraccio. Più dietro una tenace Marta Paonessa che, a queste gare, non manca mai. Hanno accompagnato il gruppo di giovanissime il consigliere-tecnico Giuseppe Sini e il consigliere Enrico De Cristofaro.

di 19 Galleria fotografica As Foce alla corsa di Natale a Montecarlo









Venerdì prossimo, 20 dicembre, nel salone del teatro di S. Siro si terrà la tradizionale Festa della Asd Foce, una assemblea delle famiglie e una premiazione nello stile e nel solco della storia di questa umile società che compie 60 anni per l’atletica in città. A tutti verrà consegnato un ricordo simbolo dell’attività svolta nel 2019.