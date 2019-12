Sanremo, la storia del gatto Lollo: questa volta a lieto fine

Sanremo. La nostra redazione ha appreso con gioia che il gatto di via Volta, Lollo, è stato ritrovato. Pubblichiamo la lettera di ringraziamento della signora Cristina, che aveva lanciato l’appello iniziale, a tutte le persone che si sono adoperate per il micio o che, anche solo con un messaggio, hanno dimostrato di averlo a cuore.

«Dopo il suo smarrimento durante l’allerta rossa dello scorso week end le speranze di ritrovare il gatto Lollo, e soprattutto di ritrovarlo vivo si affievolivano di ora in ora, nonostante le interminabili ricerche diurne e notturne.

Fino a venerdì: l’articolo gentilmente pubblicato il giorno prima dalla redazione porta, grazie all’interessamento della Lega del gatto di Sanremo e di persone splendide (Savina, Katia, Rossella) all’individuazione di Lollo ad Arma.

Mentre i responsabili del 112 veterinario contattati, anche per chiedere una giusta rivalutazione del protocollo ed un aiuto, viste le dinamiche dell’incidente, si rifugiavano dietro ad una “tragica fatalità”, sconosciute sensibili e generose si sono mobilitate per riportarlo dove era sempre vissuto.

Forte, indescrivibile, l’emozione di rivedere Lollo, anche se spaventato e affamato. Non ci sono parole. Per ringraziare la signora Mimma e quelle che oramai definisco le amiche di Arma, Savina, Rossella e Katia, senza le quali non sappiamo quale sarebbe stato il destino di questo gatto. Che senza casa ha avuto un posto speciale nel cuore di tutti, anche di chi non lo conosceva. Anche lontano dalla sua città, dalle sue strade e dai suoi amici.

Io ho “conosciuto” tanti altri gatti di strada come lui, cercandolo. Mi sono rimasti impressi gli occhi di un soriano, che mai visto mi é venuto incontro, forse sperando in una vita migliore. E ho toccato con mano il lavoro di tante persone volontarie, che accudiscono e curano solo per amore questi felini sfortunati. Non liquidando la loro situazione come fatalità.

Con il Natale ormai vicino, comprando il mangiare per i nostri pets, mettiamo una scatolina nei cestini di volontari e Lega del gatto presenti nei negozi. Il ricordo di due occhi verdi e pieni di gratitudine renderà più belle le nostre feste».