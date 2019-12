Sanremo, la segnalazione: «cimiteri devastati dal degrado. È una vergogna»

Sanremo. «È una vergogna che una città che ha l’ambizione di presentarsi al mondo come una destinazione elegante, organizzata e sopratutto civile, abbia i suoi cimiteri devastati dal degrado. Quello della Foce, come quello di Valle Armea sono impresentabili» – dichiara Donato Di Ponziano.

«Oggi, per l’ennesima volta, decine di persone, perlopiù anziane, hanno visto chiusi i cancelli di Valle Armea: c’è pericolo che cadano gli alberi. È stata cosi trascurata nel tempo la manutenzione, che qualsiasi evento metereologico al di là della normalità, crea un’emergenza. La cosa più facile è chiudere. Non è consentito nemmeno nei giorni canonici, poter pregare i propri cari. Il problema è che nemmeno quando splende il sole, in estate come inverno, la cosa è possibile in un luogo pulito, organizzato e civile.

Mi chiedo se qualcuno della giunta, se lo stesso sindaco Biancheri, si sia reso conto della contraddizione esistente tra quanto si vuole far apparire in televisione e la realtà improponibile di uno dei servizi essenziali della città. A poche centinaia di metri da The Mall, promossa a livello internazionale come destinazione per lo shopping di lusso, esiste lo scempio, la vergogna. Auspicherei oggi più che mai un cambiamento di attitudine e stile, un comportamento che guardi meno alle presenze ormai impopolari dei nostri governanti in prima fila negli eventi canori e molto di più nei luoghi dove la vera faccia della città deve presentarsi senza smagliature, pulita e in perfetto stato, nel rispetto del passato e del presente, di chi ha segnato e segna, anche nel proprio piccolo, la nostra storia sanremese» – afferma l’ex presidente del Casinò.