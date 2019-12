Sanremo, la biblioteca “Corradi” ospita la presentazione de “La casa infestata” di Charles Dickens

Sanremo. La biblioteca “Dottor Francesco Corradi” ospiterà il 12 dicembre, alle 17, la presentazione del libro “La casa infestata” di Charles Dickens.

Il professor Walter Scavello, sanremese e docente presso il liceo “G. D. Cassini”, che ha curato la nuova edizione dell’opera, illustrerà le caratteristiche principali del testo e gli aspetti salienti dell’epoca Vittoriana, mentre la dottoressa Angela Cascio, dirigente scolastica, condurrà l’incontro e leggerà alcuni brani dell’opera.

La casa editrice savonese “black dog”, specializzata in letteratura gotica e fantastica dell’Ottocento, propone la versione integrale de “La casa infestata”, così come era stata pubblicata per la prima volta sulla rivista diretta e fondata da Dickens stesso, “All The Year Round”, in occasione del Natale 1859 come numero speciale. Questa edizione è impreziosita dalle illustrazioni a colori realizzate appositamente dall’artista quilianese Cristina Sosio.

“La casa infestata” non è solamente una storia gradevole e pregevole letterariamente, ma è un’opera dai profondi significati sociali e psicologici. Alcune delle storie che compongono l’antologia, specificamente “La Camera di Padron B.” e “La camera del giardino”, tratteggiano con grande forza e realismo le grandi contraddizioni tipiche della società Vittoriana che, molto spesso, ritroviamo anche nel mondo contemporaneo.

Pochi sanno che Charles Dickens soggiornò anche a Genova tra il 1844 e il 1845 (periodo del quale diede un esauriente resoconto nel testo “Pictures from Italy”); tutti, invece, lo conoscono per essere uno dei più apprezzati cantori dello spirito natalizio, nella sua più celebre opera, “Canto di Natale”.

La casa editrice savonese vuole far conoscere al pubblico anche questo meno noto volume, in cui i temi tradizionali anglosassoni del Natale visitato dagli spettri e della possibilità di redenzione si uniscono a tratteggiare un gradevole ed accattivante racconto per tutte le età.