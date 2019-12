Sanremo. Mercoledì 27 e venerdì 29 novembre si sono disputate le partite di recupero sospese per l’allerta meteo e a Villa Citera la squadra Mazzucard ha prevalso nel campionato U/13F CSI per 3 a 0 sul S.Pio X , mentre la squadra maschile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu è uscita vittoriosa sul campo dell’Alassio per 3 a 0 nel campionato U16M FIPAV.

Numerosi sono stai gli incontri disputati nelle varie palestre nell’arco di questo week-end da parte delle squadre della SDP Mazzucchelli. Nella giornata di sabato 30 novembre sono scese in campo la squadra Mazzucard U12/F, che ha

disputato la gara valida per il campionato CSI, contro la Maurina Volley ad Imperia presso la palestra Ruffini. E’ stata una gara molto tesa, giocata punto a punto, in cui le giovani ragazze alla fine sono riuscite ad imporsi per 2/1. Il secondo set è stato giocato sotto tono anche per merito delle ragazze imperiesi che sono riuscite a mettere in difficoltà le atlete sanremesi, che però nell’ultimo set decisivo si sono riprese vincendolo, seppur con fatica, per 26 – 24.

Esordio negativo per la Mazzu Conad City nel campionato U14/F CSI dove la giovane formazione in quel di Loano è scesa in campo sperimentando il ruolo del LIBERO ammesso da poche settimane nei campionati giovanili della FIPAV e CSI. Nella stessa giornata la squadra femminile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu U14 ha fronteggiato il Bordy Pan. S.Antonio presso il palazzetto dello sport di Bordighera, in cui ha prevalso sulla formazione padrone di casa per 3 a 0. La stessa squadra matuziana ha replicato domenica mattina nel campionato U14/F CSI (1/12/19) vincendo contro il Golfo Diano per 3/0.

Domenica pomeriggio, invece, presso il palazzetto di Alassio si è svolto il primo concentramento promozionale dell’U12 FIPAV JUNIOR 4 X 4 al quale ha partecipato anche la SDP Mazzucchelli con 5 organici: Avrigu Mazzu, Boscobello Mazzu, Lollipop Mazzu, Mediterraneo Mazzu e Mazzu Wow. Le varie squadre hanno giocato tutto il giorno fronteggiando team della Riviera di Ponente, disputando 9 partite ciascuna. Durante questa giornata la Avrigu Mazzu è riuscita a portare a casa bottino pieno di 9 vittorie su 9 partite, non male anche la Boscobello Mazzu che è riuscita a vincerne 7 su 9. Grande giornata di sport nell’insegna del “divertiamoci e impariamo a giocare”.

Altro appuntamento pomeridiano avvenuto presso il Mercato dei fiori è stato il derby relativo al campionato U16/M tra le 2 squadre di Sanremo, ovvero Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu contro la NLP Impresa Edile AMG. La squadra allenata dal coach F.Cane, che ottiene così la seconda vittoria in campionato, è riuscita ad imporsi per 3/0 dominando l’incontro nonostante la squadra avversaria abbia lottato su ogni pallone.