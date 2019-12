Sanremo, il presidente del Consiglio comunale Il Grande ai cittadini e ai turisti: «Auguri di buone feste»

Sanremo. Il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande desidera rivolgere gli auguri di buone feste «ai cittadini e ai turisti che hanno scelto Sanremo per trascorrere le vacanze natalizie.

Un pensiero anche alle forze dell’ordine che in questi giorni lavoreranno per garantire a tutti di potersi divertire in sicurezza, ai volontari che ci affiancano nelle diverse attività che interessano la nostra Sanremo, al personale comunale e tutti coloro che, a vario titolo, operano sul territorio aiutandoci a rispondere al meglio alle esigenze della collettività.

E colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento ai consiglieri comunali per il lavoro svolto in questi mesi, auspicando di operare sempre insieme per una comunità ancora più unita e partecipe alla vita cittadina. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti».