Sanremo. Grande spettacolo domenica scorsa all’interno del Mercato dei Fiori di Bussana in cui si sono esibiti gli allievi di pattinaggio artistico a rotelle dell’A.S.D. “Bastia pattinaggio artistico Sanremo e Albenga”. Settanta gli atleti che hanno preso parte al musical intitolato “We are the world”, dando dimostrazione della loro destrezza e della loro eleganza sui pattini.

«Uno sport giovane per la nostra provincia che sta riscontrando un grande successo – dice la società di pattinaggio -. Centinaia le persone curiose che domenica sono venute a vedere questa incantevole esibizione a quattro ruote».

La squadra di pattinaggio artistico di Sanremo vanta atleti azzurri oltre che numerosi campioni regionali e medaglie in campo nazionale: una bellissima realtà sportiva in crescita costante.

Uno sport che unisce eleganza, forza, ritmo, interpretazione, costumi e trucchi spettacolari e una immensa passione.