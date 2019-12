Sanremo, il numero di fine anno della rivista di cultura musicale è dedicato allo “Swing Corner of Christmas”

Sanremo. È in uscita nei prossimi giorni il numero 37 della rivista “The Mellophonium”, il “periodico saltuario” fondato vent’anni fa da Freddy Colt e Valerio Venturi.

Il nuovo numero, sotto la direzione del giornalista e storico Romano Lupi, è dedicato allo “Swing Corner of Christmas”, la rassegna curata dal Centro Kenton nelle manifestazioni natalizie del Comune. Si parla in realtà non solo di swing, ma anche di anniversari della musica con articoli dedicati a Natalino Otto, Fabrizio De André, Demetrio Stratos, a Woodstock, grazie a firme vecchie e nuove come Ferdinando Molteni, Riccardo Sasso, Marco Scolesi, Marco Perotti, Paola Silvano, mentre il collaboratore di spicco Dario Salvatori traccia un

personale, inedito ricordo del grande Fred Bongusto, recentemente scomparso.

Oltre ad un ricco apparato di immagini, c’è spazio anche per le notizie locali: il 110° anniversario del Circolo Euterpe, e il ritorno della Red Cat Jazz Band al casinò il prossimo 5 gennaio insieme a Joanna Rimmer, la vocalist a cui è dedicata la copertina.

Il “Mellophonium”, a cui l’estate scorsa è stata pure dedicata una mostra documentaria, sarà in distribuzione gratuita a partire dal 3 gennaio all’Info-Point del Palafiori e il pomeriggio del 5 al Teatro del Casinò. Per coloro che non vogliono perdere neanche un numero si consiglia l’abbonamento per l’anno 2020 a soli 20 euro, scrivendo alla e-mail: editore@mellophonium.it.

«Buona lettura e buon anno in musica dalla redazione dell’unica rivista musicale della “Città della Musica”!».