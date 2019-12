Sanremo. Grande fermento, in sala prove, tra gli artisti che metteranno in scena grazie al Comune di Sanremo il musical di Natale “A Christmas Carol”, tanto atteso dalla città per il 21 dicembre in piazza Colombo.

A Christmas Carol – The musical, rientra nel calendario ufficiale delle manifestazioni natalizie del Comune di Sanremo che quest’anno più che mai sta dando spazio all’intrattenimento e alla musica per regalare ai turisti un Natale davvero magico.

A poco più di una settimana dal grande evento, attori e ballerini non vedono l’ora di far divertire grandi e piccini con la loro rivisitazione di un grande classico natalizio. Naturalmente anche quest’anno il main sponsor Riviera24.it sarà presente sostenendo l’evento e continuando la collaborazione con l’organizzazione.

Gli organizzatori, MGA Eventi (Melissa Sanapo, Guendalina Ghironi, Agostino Giordano), ormai conosciuti nella città dei fiori e nei comuni limitrofi per i vari spettacoli e per la Silent Disco con la quale animano le estati sanremesi da ormai più di tre anni, vantano tra i loro collaboratori, oltre ad Agostino Giordano, coreografo che più volte abbiamo visto a braccetto con nomi di fama internazionale quali Daniel Ezralow, partecipato nel corpo di ballo al Festival di Sanremo, preso parte ai recentissimi Canta Napoli al Casinò e Comics di nuovo al Teatro Ariston, e a Federico Staltari, dj affermato e apprezzato, un gruppo validissimo di attori e ballerini.

Lo spettacolo sarà preceduto da un’esibizione a cura della scuola di Danza città di Sanremo della signora Luisella Vallino e a seguire invece, Babbo Natale sarà felice di conoscere da vicino tutti i bambini presenti e regalare loro caramelle.

Il musical Christmas Carol di MGA Eventi vi aspetta il 21 dicembre dalle 17:30 in Piazza Colombo per tornare un po’ tutti bambini e passare un paio di ore in allegria. Un coreografo in delirio di onnipotenza, i suoi rassegnati familiari e amici, un’assistente maltrattata, un corpo di ballo terrorizzato e tre fantasmi provenienti da passato, presente e futuro sono i protagonisti di questo esilarante musical natalizio.

Gli attori sono Virginia Campione, Alisa Konnova, Gabriel Polacchini, Emanuele Stigliano, Alex Elle Scalzo, Barbara Zunino, Adriano Tappa, Melissa Sanapo, Guendalina Ghironi, Agostino Giordano, Federico Staltari.

Il corpo di ballo sarà formato da Rosy Di Gaetano, Emily Rosas, Chiara Manera, Elena Bogliolo, Martina Alves, Alisa Konnova, Barbara Zunino, Virginia Campione.