Sanremo, il Comune revoca la chiusura dei cimiteri cittadini

Sanremo. Il Comune con un’ordinanza revoca la chiusura dei cimiteri cittadini e dispone il divieto di accesso alle aree appositamente recintate a tutela della pubblica incolumità:

«Visto il provvedimento sindacale n. 117 del 21 dicembre 2019, con il quale si è disposta la chiusura dei cimiteri cittadini e frazionari, in attesa di verifiche da parte degli uffici competenti, provvedimento emesso a tutela della pubblica incolumità, in conseguenza degli eventi metereologici avversi verificatisi nella giornata del 20 dicembre, per i quali era stato proclamato stato di allerta rossa, considerate le numerose criticità venutesi a creare sul territorio comunale, e, in particolare la sussistenza, nei cimiteri comunali cittadini e delle frazioni di situazioni di pericolo

legate principalmente alle numerose alberature ivi presenti;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 2019, via e-mail del R.U.P., arch. Laura di Aichelburg con la quale si richiede la revoca della sopraccitata ordinanza n. 117/2019, ad eccezione delle aree appositamente recintate a tutela della pubblica incolumità; Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 24.07.2008 n. 125;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura come previsto dal comma 4, sempre dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.., che si allega;

Revoca

L’ordinanza n. 117, emessa in data 21 dicembre 2019, relativa alla chiusura dei cimiteri cittadini e delle frazioni, disponendo il divieto di accesso alle aree appositamente recintate a tutela della pubblica incolumità;

Dispone

che il presente provvedimento venga comunicato:

– alla Prefettura di Imperia;

– al Comando di Polizia Municipale;

dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), Albo Pretorio on line

Comunica

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all’albo pretorio. Nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso gerarchico improprio con istanza al Prefetto di Imperia».

L’ordinanza: ordinanza revoca cimiteri