Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita due gare

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare al Circolo Golf degli Ulivi. Sabato 7 dicembre si è giocato il Trofeo GSR Ferrero, una 18 buche stableford tre categorie, e domenica 8 dicembre si è svolta la Coppa del Presidente by Tecna – Interclub Sanremo/Biella, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.

Trofeo G.S.R. Ferrero

Sabato 7 dicembre 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 34

1° Netto Matteo Paracchini 38

2° Netto Mattia Cardini 37

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Paolo Ricolfi 34

2° Netto Matteo Cibien 33

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alberto Bressani 34

2° Netto Virgilio Fornara 33

Premi Speciali

1° Lady Paola Poggio 34

1° Senior Goffredo Formato 36

1°Junior Tommaso Corsaro 24

Coppa del Presidente – tecn.a.

Interclub Sanremo-Biella

Domenica 8 dicembre 2019 – 18 buche medal/stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Edoardo Bisetti 69

1° Netto Francesco Bonaso 67

etto Andrea Corsaro 71

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Fabrizio Maccario 37

2° Netto Franco Formaggini 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Sara Contù 36

2° Netto Alessandro Sartore 36

1° Signore Fiorentina Ciardonei 34

1° Senior Franco Dallazzi 35

1° Ospiti Biellesi Jon Gabriele 33

Sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre si giocherà la Pro Am Frantoiani d’Olio, una 36 buche medal con squadre composte da un professionista e tre dilettanti.