Sanremo. Ieri pomeriggio i circoli del Pd hanno incontrato alla presenza dell’assessore Massimo Donzella, dei consiglieri comunali Mario Robaldo, Giorgio Trucco, Alessandra Pavone e del coordinatore cittadino Marco Torre gli abitanti del quartiere del Borgo nel Bar Buongiorno di via Martiri.

«E’ stato un incontro utile per spiegare alcuni interventi fatti in questi primi mesi nella zona, la sistemazione dell’incrocio tra via Galilei e via Martiri, lo spostamento della fermata del bus, i nuovi passaggi pedonali. Piccoli interventi ma che sono un primo segnale di attenzione che l’amministrazione e il PD rivolgono alle esigenze del quartiere. Ovviamente è stata anche l’occasione per raccogliere le richieste ed ascoltare i suggerimenti su come migliorare la vita in quella zona da parte dei suoi abitanti.

Sono stati segnalati il problema dei parcheggi, la mancanza di marciapiedi, la scarsa illuminazione, la creazione di una zona di carico e scarico, di rendere più sicuro l’incrocio ed e altri piccoli interventi ma è stato anche anche apprezzato il fatto di aver cominciato a intervenire nella zona e di essere tornati nel quartiere per un confronto.

Per il Pd non esiste come abbiamo detto in campagna elettorale una città di serie a e una di serie b, continueremo quindi nei prossimi mesi a girare i quartieri per ricevere suggerimenti e indicazioni su come intervenire per migliorare la qualità della vita dagli stessi abitanti e farci carico dentro l’amministrazione delle istanze che raccoglieremo e che riterremo attraverso un confronto costruttivo e aperto meritevoli di essere perseguite» – affermano i circoli del Pd di Sanremo.