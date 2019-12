Sanremo, il carrubo di Piazza della Libertà a Poggio è pericoloso: sarà abbattuto per evitare crollo

Sanremo. Nell’ambito del continuo monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di Sanremo, l’agronomo dott. Arata, tecnico incaricato dal comune, ha evidenziato la necessità di abbattere il carrubo di Piazza della Libertà, a Poggio.

La perizia evidenzia:

– la presenza di numerosi carpofori sul tronco, all’inserzione delle branche e sulle branche, il che rivela inequivocabilmente la presenza di un’infezione crittogamica

– la presenza di cavità sulla “testa” del tronco, all’inserzione delle branche, originate dalla degradazione dei tessuti, operata dall’infezione crittogamica descritta

– la presenza di carpofori, legno cariato, ferite da taglio aperte sui rami principali; problematiche che, in queste posizioni e su una pianta che presenta rami protesi, del peso di alcuni quintali, determinano un aumento considerevole della possibilità di schianti improvvisi.

Con le terapie ad oggi conosciute, risulta impossibile garantire la sanificazione dell’infezione ed è inoltre impossibile per la pianta ripristinare i tessuti degradati dalla carie. Il che presuppone un elevato rischio di schianto improvviso ed un pericolo per la pubblica sicurezza. Per tali motivi si dovrà procedere all’abbattimento.

«In sostituzione verrà piantumata una nuova essenza a foglia caduca» – ha confermato l’assessore con delega al verde pubblico Mauro Menozzi.