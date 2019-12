Sanremo, igiene urbana: il calendario dei servizi al pubblico per le festività natalizie

Sanremo. Si trasmette il calendario dei servizi al pubblico di Amaie Energia inerenti al settore “igiene urbana” previsti per le festività Natalizie 2019-2020.

Amaie Energia precisa che, laddove non sono specificati, valgono gli orari consolidati da calendario e che sono previste aperture straordinarie degli “ecopunti 2 minuti”, a levante sotto lo svincolo di Valle Armea della Aurelia bis e a ponente in via Padre Semeria all’altezza di strada alla Colla: tali ecopunti saranno fruibili anche ai residenti e/o turisti che non saranno in grado di rispettare i calendari di raccolta del “porta a porta”.

Il calendario: amaie energia_calendario servizi al pubblico festività natalizie 2019_2020