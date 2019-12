Sanremo. Sabato 14 dicembre, si è svolto presso il Palasport Leca di Albenga, l’incontro tra l’Albenga volley e la Mazzucard, valido per il campionato U13/F CSI. La formazione matuziana è riuscita ad imporsi in maniera netta, sconfiggendo la formazione padrone di casa con un secco 3 a 0.

Le atlete sanremesi hanno giocato bene in ogni reparto e le allenatrici, oltre a ritenersi soddisfatte per la prestazione delle loro giocatrici, hanno potuto farle giocare tutte. Sullo stesso campo da gioco, alle 17, è scesa in campo l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu che ha affrontato l’Albenga nel campionato U14/F FIPAV.

Partita altalenante per le sanremesi che giocando per 2 ore non sono riuscite a prevalere sull’Ingaune, perdendo l’incontro al tie break per 14/16. La partita ha mostrato belle fasi di gioco in entrambi i campi ma il team matuziano,

per qualche errore di troppo e sviste arbitrali, porta a casa solo un punto.

Nel mentre, presso Villa Citera a Sanremo, la Conad City Mazzu ha affrontato il Maremola volley, partita valida per il campionato U14/F CSI. La formazione di casa, è uscita perdente da questo scontro, per 3/1. Nonostante la sconfitta, il coach Biglieri (allenatore delle atlete sanremesi), ha visto un’ottima crescita tecnica e caratteriale del gruppo e ha colto l’occasione di fare giocare tutte le ragazze, specialmente quelle che hanno meno spazio.

Domenica mattina, nel campionato U13/F CSI, la stessa squadra ha disputato il derby contro il Centro Petroli Sanremo presso Villa Citera, imponendosi per 2/1. Bellissima partita giocata da entrambe le compagini al meglio

delle proprie capacità, con la sola differenza che la squadra della Conad, ha giocato con determinazione e con una tecnica mai espressa. Il coach si reputa molto contento poiché si incominciano a vedere i risultati frutto dell’impegno e della volontà che le ragazze mettono ad ogni allenamento.

A Bordighera, presso la palestra Conrieri, l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha affrontato la Bordy Autoca. Aurora, partita valida per il campionato U16/M FIPAV. La partita è stata il primo vero e proprio test per i giovani matuziani, che venivano da 2 vittorie nette. Purtroppo, la prima prova contro una squadra organizzata come il Bordighera, non è stata delle più positive. Infatti la squadra sanremese è stata dominata dall’inizio alla fine dell’incontro, facendo sempre fatica ad inseguire gli avversari, nonostante i cambi e la volontà messa in campo dagli atleti.

La squadra padrone di casa ha da subito messo in difficoltà i matuziani, grazie al proprio ottimo servizio, ostacolando la ricezione dell’Arsa Mazzucchelli, la quale non è mai riuscita ad esprimere il proprio gioco.