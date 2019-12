Sanremo. Passare le festività natalizie e il capodanno in spiaggia? Nella Città dei Fiori si può, perché i bagni Ippocampo, di lungomare Vittorio Emanuele, riaprono in versione invernale. L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre.

Si rincomincia dunque, dopo la pausa autunnale, con l’allettante menù in grado di soddisfare anche i palati più esigenti e con la splendida cornice di uno degli stabilimenti balneari storici più belli della Riviera dei Fiori.