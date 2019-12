Sanremo. Un grosso ramo di pino marittimo, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento di queste ore, si è staccato ed è crollato sulla strada statale Aurelia.

E’ successo verso le 14 all’altezza del bivio per Poggio, via Duca D’Aosta. Per fortuna al momento del sinistro di lì non passava nessuno.

Il ramo dovrebbe aver tranciato anche dei fili del filobus, tanto che, oltre alla Polstrada e i vigili del fuoco, sono intervenuti anche i tecnici di Riviera Trasporti con un proprio mezzo.