Sanremo, Grafiche Amadeo vince la sua prima gara in serie C regionale

Sanremo. Finalmente il Grafiche Amadeo femminile vince la sua prima gara in serie C regionale per 3 set a 2 contro il Volley Tigullio e conquista i suoi primi 2 punti.

Un inizio di campionato che ha visto partire rinviate, infortuni o assenze per lavoro ma soprattutto incontrare le 4 formazioni più forti del campionato hanno fatto sì che il Volley Rvs Grafiche Amadeo si trovasse in ultima posizione di classifica.

Ora c’è da auspicare piano piano di risalire la classifica. Bene gli uomini del Grafiche Amadeo in serie D regionale, grazie ad un secco 3 set a 0 contro il Volare Arenzano sono secondi in classifica dietro il Cus Genova.