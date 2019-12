Sanremo. Gli studenti dell’Agraria sulle tracce dei Catari. Potrebbe titolarsi così un gradevole incontro fra gli alunni di due terze del Ruffini-Aicardi e il giornalista e scrittore Graziano Consiglieri, autore di volumi a sfondo storico come “Il tesoro dei Catari” e “Sulle tracce dei Catari” cui farà presto (in primavera) compagnia un terzo libro per completare la trilogia e aggiungersi agli otto, di argomenti diversi, soprattutto sportivi, scritti in precedenza.

La professoressa Fulvia Natta ha introdotto l’incontro e l’autore. Gli alunni, della docente Katia Cane, hanno seguito con molta attenzione le intricate vicende dei protagonisti dei due romanzi che tra realtà e leggenda intrecciano il loro cammino con la storia dei Catari, cristiani ritenuti eretici e tragicamente sterminati con una crociata. Uno stimolo a leggere con una formula appassionante e divertente gli avvenimenti del passato, animati su un territorio che va dai Pirenei al nostro Ponente, divenuto teatro della misteriosa ricerca di un tesoro scomparso.

Gli allievi hanno interagito assumendo i ruoli dei protagonisti e provando, per una volta, i valori medievali per poi porre molte domande cui il relatore ha risposto in modo esauriente. Una buona valenza didattica (l’argomento trattato figura nel programma di Storia dei discenti), che insegna un’interpretazione ragionata del testo narrativo, ma che vuole anche essere uno stimolo a cimentarsi in modo autonomo nella scrittura creativa. All’incontro è intervenuto anche il giornalista, e fino a pochi mesi fa docente, Marco Silvano Corradi.

«Questi ragazzi – parole di Graziano Consiglieri – mi hanno stupito per intelligenza, preparazione e interessi dimostrati. Un plauso anche agli insegnanti che li seguono giornalmente nel loro percorso formativo». Intanto, proprio nei giorni scorsi, è uscito un nuovo libro di Consiglieri: il giallo “Un paese dove non moriva nessuno”.

(Nella foto le docenti Fulvia Natta e Katia Cane con, in mezzo, Graziano Consiglieri)