Sanremo. Dal bullismo praticato a scuola alla sua evoluzione digitale, il cyberbullismo che colpisce come una piaga i giovanissimi e non solo. Una lezione dedicata al tema si è tenuta questa mattina nella sala del consiglio comunale matuziano dove, su invito del presidente Alessandro Il Grande, i ragazzi delle classi prima B, C e seconda E delle medie Pascoli, hanno passato un’ora di lezione alternativa con alcuni insegnanti d’eccezione: Giovanni Santoro, dirigente del locale commissariato di polizia, il dottor Giuseppe Pili, neuropsichiatra dell’Asl1 e il vice-commissario Adriana Di Biase.

Durante il momento formativo, gli allievi hanno partecipato a delle simulazioni e ascoltato la voce degli esperti. All’incontro era presente anche il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore Costanza Pireri e il consigliere Lorenzo Marcucci.