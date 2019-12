Sanremo, giornata ricca di eventi a Villa Nobel

Sanremo. Nobel Day, oggi in occasione della consegna dei Premi Nobel, a Villa Nobel si terrà una giornata ricca di eventi ad ingresso libero.

Dalle 10 alle 12 ci sarà la conferenza e tavola rotonda sulla Pace con Ouided Bouchamaoui e Hèlèn Langevin -Joliot, pronipote di Marie Curie. Farà da moderatore Roberto Basso.

Dalle 12 alle 16 Roberto Pecchinino curerà il collegamento in diretta da Oslo della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace, a seguire si terrà una tavola rotonda con il dott. Vincenzo Palmero CRI Italiana, il

dott. Omar Abdulcadir e la dott.ssa Stefania Baldini segretario generale del IIHL.

Dalle 16:30 alle 18 dalla Villa si potrà seguire in diretta da Stoccolma la cerimonia di consegna dei Premi Nobel per l’Economia, la Medicina, la Fisica, la Letteratura e la Chimica. «Oggi la Villa sarà aperta per tutti coloro che vorranno assistere insieme a noi alla cerimonia di consegna dei Premi Nobel ed alle conferenze che abbiamo organizzato – afferma Gianmaria Leto AD di Prime Quality – una giornata ricca di eventi, che restituiscono alla Villa il prestigio culturale che le spetta».

La giornata si concluderà con la cena di gala (evento a pagamento).