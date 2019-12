Sanremo, furgone esce fuoristrada: si mobilitano i vigili del fuoco

Sanremo. Un furgone, per cause da stabilire, questa mattina è uscito fuoristrada in via Padre Semeria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e i Volontari Soccorso Sanremo. E’ stato anche necessario l’intervento di una gru per cercare di recuperare il mezzo. Nessuno sembra essere rimasto ferito.