Sanremo, fuga di gas per le vie del centro. 115 in azione

Sanremo. Una fuga di gas per le vie del centro cittadino, in particolare nella parte alta di via Gioberti, ha fatto scattare questa mattina intorno alle nove la mobilitazione dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno perlustrato la zona, tra la curiosità dei residenti, alla ricerca di perdite. Sembrerebbe che l’odore provenga dall’interno di una delle attività commerciali. La segnalazione, infatti, è partita da una commessa.