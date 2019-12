Sanremo. Non sono stati il maremoto di Messina del 1908 o la più recente tragedia del ponte Morandi a intimorire i volontari della Cri matuziana e non poteva essere di certo la pioggia di oggi a fermare la grande festa che si è tenuta a Villa Nobel per i 120 anni del comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Un centinaio tra volontari e crocerossine hanno presenziato alla cerimonia che per l’occasione è stata impreziosita dall’inaugurazione di una nuova ambulanza.

Una storia lunga più di un secolo, quella della Cri di Sanremo, che inizia con le prime missioni a Messina per il terremoto e che ha visto i militi impegnati in teatri di guerra, emergenze di ogni tipo e gare di solidarietà con impegno costante rivolto al malato e ai più bisognosi.

Lo spiega bene la presidente Rossana Artale (vedi video intervista) che definisce i volontari della Cri come dei “malati” di solidarietà.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stata l’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri. Presenti, oltre a lei, le più alte cariche civili e militari della città.