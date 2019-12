Sanremo. Ieri nella palestra della scuola Dante Alighieri, si è svolta la festa di Natale, del volley s3 Riviera Volley, organizzata dall’allenatrice Martina.

La festa ha visto coinvolti adulti e bimbi, in un torneo di pallavolo dove figli e genitori si sono sfidati in un clima di allegria e un pizzico di competitività. Il pomeriggio si è concluso con una abbondante merenda condivisa.

Alla buona riuscita della festa hanno collaborato, Giuditta per la parte fotografica e Gloria abilissima trucca bimbi, a loro un enorme ringraziamento per il tempo e la disponibilità. Una festa semplice ma con tutti gli ingredienti per sfornare deliziosi auguri di Buone Feste. La Riviera Volley, augura a tutti gli atleti e alle loro famiglie, di trascorrere serene e gioiose festività.