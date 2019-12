Sanremo, evacuate ditte in Valle Armea per l’esondazione del torrente

Sanremo. «Stiamo evecuando a scopo precauzionale alcune ditte per via dell’Armea che ha di nuovo superato il secondo livello di guardia», ad annunciarlo è stato il sindaco Biancheri alle prese con tantissime emergenze legate al proprio territorio, tra le quali quella che sta interessando la l’area produttiva della città dei fiori. Sul posto i mezzi della protezione civile si stanno sincerando costantemente delle condizioni del corso d’acqua che ha superato i livelli di sicurezza.

«Tutti i torrenti sono ancora pericolosi – ha aggiunto il primo cittadino - perché non riescono a scaricare in acqua. Siamo su tutte le emergenze del territorio, ma voi restate assolutamente lontani da scantinati e locali sottostrada. Chi può rimanga in casa».