Sanremo, è un meccanico di 33 anni l’uomo trovato morto in uno yacht a Portosole

Sanremo. Un uomo di 33 anni, originario di Torino, è stato trovato morto ieri sera a bordo di uno yacht battente bandiera italiana ormeggiato a Portosole. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dell’imbarcazione, un anziano armatore di Torino, che da qualche anno aveva dato in concessione il natante al giovane, che svolgeva la professione di meccanico nautico a Sanremo, e che viveva in quell’imbarcazione.

Preoccupato di non riuscire a contattare il 33enne da alcuni giorni, ieri sera l’uomo ha chiamato i carabinieri. Quando i militari della compagnia di Sanremo sono saliti a bordo dello yacht insieme con gli uomini della Guardia Costiera, per il meccanico non c’era più nulla da fare: il suo corpo era riverso nel locale adibito a cucina, morto probabilmente da qualche giorno.

Solo l’autopsia potrà chiarire le reali cause della morte. A seguito di un accurato sopralluogo effettuato a bordo dell’imbarcazione, messa sotto sequestro, i carabinieri hanno escluso una morte traumatica. Non sono stati trovati, infatti, segni di colluttazione o altri indizi che facciano ipotizzare a un omicidio. Il giovane potrebbe essere deceduto a causa di un’overdose o per un malore.

Nei giorni scorsi, l’uomo si era recato in pronto soccorso a Sanremo lamentando dolore al petto.