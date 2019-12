Sanremo. Anche durante le feste, Sanremo risponde alla grande. Oggi nella Giornata della Donazione che si è tenuta in piazza Colombo, sono state raccolte 18 sacche di sangue. Tre i nuovi donatori che hanno voluto contribuire alla raccolta.

«In qualità di portavoce di Avis Imperia – dichiara Davide Binaggia – Ringrazio I nostri preziosi Donatori di Vita, sia quelli nuovi che gli “storici” che con costanza continuano a donare. Ringrazio tutti i volontari di Avis Imperia. La Provinciale Savona, medico, infermiera e l’autoemoteca Provinciale Torino».

«Un Ringraziamento particolare va al Comune di Sanremo – aggiunge – Per gli spazi concessi e la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento, poi, a tutti coloro che chi hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini. Ringraziamo anche i giornali on line che pubblicano sempre i nostri comunicati. Un grazie di cuore a tutti e tantissimi auguri di buone feste».