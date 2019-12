Sanremo. Stop alle esibizioni degli artisti di strada durante il periodo delle feste natalizie e fino all’Epifania. Su indicazione dell’assessorato al Turismo e disposizione del comando dei vigili, nelle vie dello shopping si potrà suonare solo musica “autorizzata” a partire dal 23 dicembre.

I musici che devono, ex regolamento comunale, comunicare al comando di polizia locale il giorno in cui prevedono di esibirsi e le location scelte, si vedranno quindi rispondere picche qualora siano indicate all’interno della domanda le vie Matteotti, Corradi, Palazzo e Piazza Eroi. La ratio, da parte del Comune, sta nel non voler sovrapporre e, quindi, mettere in concorrenza i concerti dal vivo che si terranno sopra i palchetti montati nel centro, inseriti nella programmazione ufficiale, e la “musica libera”.

Un primo provvedimento del genere era già entrato in vigore durante il festival chitarristico solo poche settimane fa. Sulle regole che con fatica l’amministrazione Biancheri, già nel suo primo mandato, aveva provato ad applicare per contemperare le esigenze dei commercianti (spesso infastiditi dai cantanti improvvisati) e gli artisti, si erano scatenate le proteste dei favorevoli e contrari.