Sanremo, consegnate le medaglie ai dipendenti del Casinò prossimi alla pensione

Sanremo. Un momento di incontro per lo scambio di auguri e per salutare i dipendenti in congedo pensionistico nell’anno in corso. E’ questo il significato della “Festa degli Auguri” per i dipendenti del Casinò, che si è svolta oggi, 30 dicembre, nella sala Dorata.

Aspettando la fine dell’Anno, uno dei momenti più importanti e gioiosi per il Casinò, che attende i suoi clienti splendidamente addobbato e illuminato, il presidente Adriano Battistotti e i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo hanno consegnato le medaglie ai dipendenti, che hanno terminato il loro iter lavorativo, ringraziando al contempo tutto il team Casinò per l’impegno profuso.

“Nel ringraziare i nostri dipendenti, guardiamo con ottimismo all’anno che ci attende, rinnovando lo spirito di squadra che contraddistingue la nostra azienda. Ci auguriamo che il 2020 sia un anno speciale e ci impegneremo affinchè il nostro Casinò sappia accogliere con un sorriso tutti i suoi clienti ed ospiti, il sorriso che nasce dall’orgoglio di essere parte integrante di un’azienda tanto prestigiosa.” Ha sottolineato il presidente Adriano Battistotti.

Nella foto i componenti del Cda con Pier Antonio Cedolin, Bruno Corradi e Sergio Piero Raimondo.