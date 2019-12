Sanremo, concerto con merenda al Floriseum

Sanremo. Il Floriseum – Museo del Fiore all’interno del Parco di Villa Ormond propone un concerto con merenda per domenica 5 gennaio alle 16.

In una cornice suggestiva e familiare i maestri Cristina Noris e Vitaliano Gallo accompagneranno i presenti in un viaggio di musica e sogni, eseguendo musiche in omaggio alla Canzone italiana ed a Walt Disney.

Necessaria la prenotazione allo 0185/503188 – 340/4002419. Adulti € 18,00 – Bambini € 5,00.