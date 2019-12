Sanremo, concerti e spettacoli nel fine settimana

Sanremo. Si ricordano gli appuntamenti del week-end della programmazione natalizia messa a punto dall’assessorato al turismo:

Sabato 28 dicembre

alle 10.30 mercato annonario: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica)

alle 15.30 Chiesa Parrocchiale San Rocco – Concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

alle 16 centro storico: “Scopri la Pigna”, visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

alle 17 Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

alle 17.30 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”: artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente, che spazia dal

colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale Musicale Guitar & Friends Italy)

alle 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

alle 17.30 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): “Que Musica Sanremo. Bruti e Boi”, canzone in dialetto ligure (associazione Fare Musica)

alle 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

alle 18 piazza Colombo: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni ‘80”, evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

Domenica 29 dicembre

alle 14.30 vie e piazze cittadine: “Sanremo Magic Festival / Street Magic”: artisti di street magic si alterneranno nella diverse location per regalare affascinanti performance di magia e illusionismo (Loop Media Network Srl)

alle 16 frazione di Coldirodi: “Christmas Show”, nuovo e divertente spettacolo di storie e magia comica capace di stupire e coinvolgere tutti in un susseguirsi di racconti e storie, gag, effetti magici originali e particolari animazioni legate al mondo del Natale (Teatro dei Mille Colori)

alle 17 Teatro dell’Opera del Casinò: concerto “Una chitarra in frac”, omaggio a Domenico Modugno con protagonista il celebre chitarrista Vito Nicola. Paradiso e la famiglia dello stesso musicista. L’evento è strutturato come concerto/conferenza sulla figura del grande Modugno. Un emozionante viaggio musicale e non attraverso le più celebri canzoni composte e cantate da Modugno, riproposte in una nuova veste (associazione culturale Musicale Guitar & Friends Italy). Info www.casinosanremo.it

alle 17 palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Info: www.sinfonicasanremo.it

alle 17.30 piazza Bresca: “Que Musica Sanremo. Lost in blues”, soul, rhythm and blues (associazione Fare Musica)

alle 17.30 vie e piazze cittadine: parata musicale (Banda Folkloristica Canta e Sciuscia)

alle 18 piazza Colombo: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘90”. Evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

alle 21.15 Teatro Ariston: “La classe non è qua. Pio e Amedeo”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

