Sanremo, Christmas Circus coinvolge tutta la città

Sanremo. Grandissimo successo di pubblico ieri per l’evento Christmas Circus, voluto dall’assessore Alessandro Sindoni organizzato dall’associazione OroNero e prodotto da Simona De Melas.

Questi i numeri dell’evento con la collaborazione di Fem Spettacoli:

5 palchi su tutta Via Matteotti

10 eventi che si sono alternati ogni mezz’ora dalle 16 alle 19

14 artisti tra giocolieri, acrobati, animatori, trampolieri, attori, ecc.

Un evento nell’evento che ha davvero coinvolto tutta la città. In piazza Colombo, grazie al supporto dei commercianti, c’è stato l’appuntamento con la musica dei Glue’s Avenue.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre, continuerà l’appuntamento con 70 anni in 7 giorni, sempre organizzato da OroNero e prodotto ed ideato da Simona De Melas. Due giorni importanti dedicati ai decenni del Festival di Sanremo degli anni ’80 e ’90 e magistralmente raccontati in musica da The Best of Sanremo – Progetto Festival. A partire dalle 17.30, in piazza Colombo ci sarà il concerto che normalmente è strutturato per palchi estivi e teatri dove 4 musicisti professionisti ripropongono i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo degli anni ‘80 e ‘90.

I componenti di Progetto Festival sono: Angela Vicidomini (collaborazioni: Rai 2, Mediaset, Antenna 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari).

I brani proposti in scaletta saranno interamente dal vivo, con le famose canzoni dei momenti più significativi di quegli anni grazie all’utilizzo di proiezioni e ai bellissimi racconti e aneddoti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”, il libro edito da Zem edizioni sui retroscena del Festival ed impreziosito dalla prefazione di Bruno Gambarotta.

Sabato 28 dicembre, dalle 18, in piazza Bresca, organizzato sempre dal Comune di Sanremo con il supporto dei commercianti, appuntamento con la musicista, cantante, docente Claudia Murachelli.

Biografia:

Dal 2005 al 2015 ha studiato canto lirico sotto la guida del M° Fabrizio Brezzo presso la Scuola di Musica Yamaha di Taggia. Dal 2009 studia arpa celtica sotto la guida della M° Marcella Grossi. Dal 5 al 10 luglio 2010 ha svolto uno stage di arpa celtica presso la Willie Clancy Summer School a Miltown Malbay in Irlanda (county Clare) con grandi concertisti a livello internazionale.

Dal 4 all’ 8 ottobre 2010 ha partecipato al corso preliminare del concorso Area-Sanremo. Dal 31 luglio al 2 agosto 2013 ha frequentato con successo il masterclass di musica sud sud-americana tenuto dal musicista paraguayano Ismael Ledesma a Taggia, organizzato nell’ambito della manifestazione In Arpa. Nel gennaio 2014 ha frequentato la masterclass di canto moderno e tecniche di respirazione con la cantante Mariangela DeMurtas a Torino.

Nell’ottobre 2014 e febbraio 2015 ha frequentato il corso di arpa moderna e jazz a Milano tenuto dalla M°Marcella Carboni. Dal 11 al 12 aprile 2015 ha svolto con successo il worksh workshop: Arrangiamento della musica tradizionale irlandese, scozzese e bretone tenuto dalla la M°Katia Zunino all’interno della manifestazione Taggia in Arpa 2015 ad Arma di Taggia. Dal 9 al 10 maggio 2015 ha svolto con successo il Workshop di musica tradizionale irlandese tenuto dalla M° Tatiana Donis a Chiari (Bs). Dal 5 al 6 dicembre 2015 ha frequentato il workshop di musica medievale e tradizionale irlandese, scozzese, bretone tenuto dalla la M° Katia Zunino a Montalto Ligure.

Il 20 febbraio 2016 ha partecipato al convegno “Musicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza – L’ascolto dell’altro in un contesto sonoro musicale” organizzato dall’associazione Musicalmente. Nel giugno 2016 ha svolto con successo il Workshop di musica tradizionale irlandese tenuto dalla M° Tatiana Donis a Taggia. Nel giugno 2016 ha superato l’esame di grado 8 in pianoforte presso la Yamaha Music School di Milano. Dal luglio 2016 è vicepresidente dell’Associazione Culturale DoReMusica di Taggia dove insegna canto ed arpa celtica. Dirige il Coro Polifonico DoReMusica città di Taggia. Il 24 settembre 2016 ha partecipato al convegno: “La Musica e i Bisogni Educativi Speciali” organizzato dall’associazione Musicalmente. Il 4 giugno 2017 ha conseguito col massimo dei voti il diploma in Arpaterapia a conclusione del Primo Master in Arpaterapia della scuola «Arpamagica» di Milano.

Il 24 marzo 2018 ha partecipato al corso “L’Esploratore Musicale”, La Pedagogia Musicale per Bambini 0-3, organizzato da Il Pianeta dei Bambini – Via Cusago, 154 – 20019 Settimo Milanese. Dal 11 al 13 maggio 2018 ha frequentato le masterclass del Festival della Voce di Castelspina (Al), organizzato da Innesti di Cultura, con particolare attenzione alle tecniche canore, di respirazione e di gestione della voce nel repertorio classico e lirico. Nel settembre 2018 ha frequentato l’Harps Festival di Sassello (Sv) in arpa cromatica ed enarmonia con Vanessa D’Aversa.

Dall’ottobre 2018 al febbraio 2019 ha frequentato la Masterclass professionale di uso dell’arpa in ambito sanitario e nella sfera del benessere organizzato dall’Associazione Arpademia di Alessandria. Collabora con l’Associazione Arpademia in qualità di operatore in arpaterapia. Sta sostenendo gli esami di ammissione al Triennio di Didattica della Musica – indirizzo Musicoterapia, presso il Conservatorio Statale di Alessandria.

Premi e riconoscimenti:

Nel 2009 ha vinto il premio della giuria al concorso nazionale per cantanti Una Voce per l’Estate di Sanremo con il brano “I Walk Alone” della soprano finlandese Tarja Turunen. Nel 2011 con la band Lumihiutale consegue il premio della critica al Concorso per Band Città di Ventimiglia ed il terzo posto al Sanremo Red Music Festival. Nel 2012 con i Lumihiutale si aggiudica il premio “Miglior Presenza Scenica” al Concorso per Band Città di Ventimiglia.