Sanremo, chiude la storica edicola della Foce. Ora i titolari affitteranno una casa vacanze sul web

Sanremo. Addio all’ennesima storica edicola della Città dei Fiori. Francesco Principato e Raffaella Serzi, da 25 anni alla guida di uno dei primi chioschi matuziani aperti ai primi del ‘900, abbasseranno per l’ultima volta la saracinesca questo venerdì. Ora i titolari cambieranno vita, ironia della sorte, trasferendo la propria attività su internet, una, se non la principale, delle cause della fine della loro attività

A spiegarlo è la coppia di coniugi, dispiaciuta per l’epilogo che ha avuto un pezzo della loro storia imprenditoriale ma che ti guardano con il sorriso di chi ha già pronta una exit-strategy. Se la loro chiusura è dettata dalla crisi che ha colpito, in particolar modo, quotidiani e riviste di settore, principalmente dovuto all’avvento degli smartphone e del web in generale, il loro business adesso è destinato a trasferirsi online e a sfruttare le piattaforme dei colossi del web.

«Sono state tante le soddisfazioni avute da quando abbiamo rilevato il chiosco ormai 25 anni fa, racconta Francesco. Poi l’arrivo della crisi, che ha visto questo settore crollare a picco, senza che gli editori muovessero un dito. A comprare i quotidiani sono rimasti solo gli anziani, mentre qui di giovani se ne vedono sempre meno. Tutto è iniziato con l’avvento degli smartphone. E’ così che grazie a un lascito testamentario abbiamo deciso di cavalcare le potenzialità di internet, mettendo la casa vacanze che ci siamo guadagnati anche grazie al lavoro di una vita su Booking. Vorrei fare un grande ringraziamento ai clienti affezionati che si sono serviti da noi fino a oggi e che ci sono stati vicino».

In Italia sono oltre 22 mila le edicole che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni. Solo a Sanremo, di recente, hanno dato forfait quella di piazza Eroi, di piazza Borea e di via Matteotti.