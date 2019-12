Sanremo, chiede elemosina con insistenza: denunciato dalla polizia

Sanremo. Nella giornata di ieri gli uomini del commissariato di Polizia di Stato di Sanremo hanno denunciato due soggetti. Il primo, 47 anni, proveniente da Torino, è stato sorpreso nell’area destinata a parcheggio di piazza Eroi Sanremesi mentre, con una certa insistenza, chiedeva soldi ai passanti attraverso la vendita di piccoli quadretti. L’intervento dei poliziotti origina dalle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi da alcuni cittadini che hanno riferito della presenza in quell’area di uno o più individui che, talora accreditandosi come parcheggiatori abusivi, chiedevano denaro. In occasione del controllo, le persone presenti hanno confermato l’atteggiamento insistente e molesto dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio molesto dell’accattonaggio. Inoltre, considerati i suoi precedenti, il Questore di Imperia ha emesso a suo carico un foglio di via obbligatorio allontanandolo da Sanremo con obbligo di residenza presso il proprio comune.

Il secondo soggetto, un sanremese quarantaquattrenne, è stato identificato quale responsabile di danneggiamenti ai danni di un panificio della città matuziana. Ad incastrarlo, anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale, sono state alcune immagini delle telecamere di video sorveglianza che lo ritraevano mentre, nottetempo, compiva atti vandalici ai danni del locale.

Circa un mese fa era già stato denunciato per lo stesso motivo, in quell’occasione ai danni di un ristorante del centro cittadino.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.