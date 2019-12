Sanremo. Centinaia di ‘sardine’ (300 per la Questura, 1000 per gli organizzatori) hanno manifestato stasera in piazza Colombo a Sanremo «contro il razzismo e il fascismo dilaganti in questo Paese». Uomini, donne e bambini provenienti da tutto il Ponente Ligure e non solo, hanno intonato per due volte “Bella ciao“, la canzone simbolo della Resistenza dopo aver visto un video, proiettato su uno schermo, in cui venivano raccontate le violenze sessuali subite da una donna africana in Africa.

In piazza sono scesi anche volti noti della politica locale. Si sono visti alcuni consiglieri comunali dell’amministrazione Biancheri tra i quali l’ex assessore e attuale consigliere comunale Umberto Bellini, storico esponente della destra matuziana, e il giovane Lorenzo Marcucci, che ha aderito al movimento delle sardine.

di 9 Galleria fotografica Le Sardine manifestano in piazza Colombo a Sanremo









La diretta del flash mob



Tra i presenti, anche alcuni esponenti di Rifondazione Comunista che hanno consegnato volantini ai presenti. «L’avanzata delle Destre – si legge – E dunque di Salvini, Meloni e i loro alleati si può fermare non solo difendendo la Costituzione Repubblicana e lottando contro il fascio-razzismo ma anche rimettendo al centro i bisogni e i diritti dei lavoratori».

Le sardine intonano Bella Ciao



Il flash mob è durato una ventina di minuti e si è svolto in un clima festoso «per sconfiggere l’odio e la politica degli slogan».

Le interviste