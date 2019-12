Sanremo celebra Santa Barbara, patrona della Marina Militare

Sanremo. La città celebra Santa Barbara, patrona dei marinai.

I Gruppi ANMI, i marinai in attività, in congedo e simpatizzanti, le Associazioni d’Arma, le Associazioni e la cittadinanza sono invitati a festeggiare Santa Barbara, giovedì 5 dicembre, a Sanremo.

Il programma:

– alle 8, cerimonia Alzabandiera (presso il Circomare);

– alle 9:30, ritrovo presso la chiesetta della Marina [parrocchia Nostra Signora della Misericordia, via Gaudio 30, Sanremo];

– alle 9:40, schieramento Marinai ai lati dell’Altare;

– alle 9:45, afflusso invitati in chiesa;

– alle 10, inizio Santa Messa officiata dal vescovo mons. Suetta;

– alle 10:50, fine celebrazione Santa Messa; esterno della chiesa formazione corteo e trasferimento presso il monumento ANMI in piazza Vesco;

– alle 10:55, musica d’ingresso:

– alle 11:05, schieramento Marina Marinai, Gruppi ANMI, Associazioni d’Arma, Associazioni altre, Gonfaloni, Autorità, Ospiti;

– alle 11:10, inizio cerimonia commemorazione Caduti in mare;

– a seguire “Corona a posto”, benedizione corona, “Onore ai Caduti”, “Il Silenzio”;

– a seguire brevi discorsi e saluto alle Autorità;

– al termine “Inno del San Marco”.

Con l’occasione si comunica che è aperto il tesseramento (rinnovi e nuovi tesseramenti) per l’anno 2020 al Gruppo A.N.M.I. “Lorenzo VESCO” di Sanremo (quota invariata di 20 euro). La sede è presso l’ex biglietteria della vecchia Stazione Ferroviaria di Sanremo, aperta ogni martedì nell’orario 17-18 oppure su semplice richiesta.

Moltissime info: www.marinaiditalia.com, sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.