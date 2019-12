Sanremo, carta igienica e non solo in strada al Solaro. La fogna perde da una settimana

Sanremo. Una settimana con la strada che tracima carta igienica e non solo. E’ possibile in via al Solaro, nei pressi del bivio per San Lorenzo, dove di è aperto un cratere nell’asfalto a causa della rottura di una condotta fognaria.

Il primo sopralluogo a opera dei tecnici di Rivieracqua (che ha la competenza sulle fognature), è avvenuta circa sette giorni fa anche se a oggi, l’unico intervento messo in atto è il posizionamento di tre cartelli stradali di pericolo. Eppure quotidianamente gli abitanti della zona denunciano sui social la problematica che oltre agli odori riguarda il pericolo di incidenti.

A dieci metri di distanza dalla voragine sono in corso altri lavori sulle tubazioni per gli stessi motivi. Si attende un pronto intervento del Comune in giornata.