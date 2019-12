Sanremo, carabinieri allontanano sette molestatori, per tre di loro richiesto il Daspo urbano

Sanremo. Sette accattoni molesti sono stati allontanati dai carabinieri impegnati in una attività di prevenzione e repressione dei reati attraverso un costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili ai fenomeni delittuosi per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che, come ogni anno, raggiungono la Città dei Fiori per trascorrere le vacanze natalizie.

In mattinata, i carabinieri della stazione di Sanremo, sotto la guida del comandante, luogotenente Paolo Farchetti, hanno effettuato dei controlli di polizia presso i giardini pubblici di piazza Medaglie d’Oro, via Matteotti e via Palazzo, provvedendo a sanzionare e contestualmente allontanare sei clochard (tre italiani, un albanese e due romeni) per aver mantenuto una condotta lesiva della vivibilità e del decoro della città, in applicazione alla normativa sulla sicurezza e decoro urbano di cui ai D.L n.14 /2017 e D.L 113/2018. In particolare, alcuni di loro attendevano i passanti all’esterno dei negozi per poi molestarli ed importunarli con richieste di denaro, spesso troppo insistenti.

Analogo fatto si è verificato all’esterno del Carrefour in regione Doneghe a Taggia, dove i carabinieri della stazione di Arma di Taggia hanno allontanato un italiano che molestava i passanti.

Per tre di loro, tutti italiani, considerata la reitarazione della violazione (già accertata dagli stessi Carabinieri il 13 giugno e il 5 luglio scorsi), è stata inoltrata richiesta per l’irrogazione del Daspo Urbano.