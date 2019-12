Sanremo, auto si cappotta in strada Gozo Superiore: intervengono i vigili del fuoco

Sanremo. Verso le 8.30 di questa mattina un’auto si è capottata, per cause da stabilire, in strada Gozo Superiore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e la Croce Rossa Sanremo per soccorre una coppia che si trovava all’interno della vettura. La donna è stata trasportata all’ospedale di Sanremo in codice giallo, mentre l’uomo è rimasto illeso.