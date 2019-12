A Sanremo apericena di Natale di Liguria Popolare

COMUNICATO STAMPA

Apericena degli Auguri di Liguria Popolare a Sanremo

Un incontro per scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per confrontarsi con sostenitori e simpatizzanti: il consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, insieme all’esecutivo regionale, giovedì 12 dicembre sarà a Sanremo. L’appuntamento per l’”Apericena degli Auguri” è al Gilda di via Nino Bixio 53 alle 19,30.

“È l’ultima provincia che si è unita alla famiglia di Liguria Popolare – spiega Andrea Costa consigliere regionale e presidente – , ma la partecipazione è già importante e costruttiva. Gli amici della provincia di Imperia stanno portando il loro interessante contributo alla crescita della nostra realtà civica, dimostrando con la loro presenza il valore delle nostre idee di politica che si basano su ascolto, confronto e concretezza”.