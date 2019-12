Sanremo. Amadeus sarà presto nella città dei fiori, questione di ore. Domani, per la conferenza stampa di lancio del programma Sanremo Giovani, è atteso l’intervento del direttore artistico e conduttore dell’attesissima 70^ edizione del Festival della Canzone, la cui presenza è stata annunciata oggi.

Sarà la prima volta a Sanremo, almeno in veste ufficiale, del volto dei Soliti Ignoti, scelto dalla dirigenza di viale Mazzini per la regia a tutto tondo della kermesse canora.

Intanto, per preparare la macchine della sicurezza che dovrà garantire il tranquillo svolgimento delle manifestazioni dentro e fuori dall’Ariston, un nuovo sopralluogo nella cosiddetta “zona rossa” si è tenuto questo primo pomeriggio. Il questore in persone Cesare Capocasa si è recato in via Matteotti insieme al commissario della polizia matuziana Giovanni Santoro, il comandante dei vigili Claudio Frattarola e gli amministratori Sindoni e Faraldi.

Stando alle ultime indiscrezioni, la red zone, che avrebbe dovuto in un primo momento provocare la chiusura al traffico veicolare di tutta l’area di piazza Colombo, sarà calmierata con la previsione di fasce orarie. In particolare la restrizione dovrebbe scattare nel pomeriggio e non la mattina. Il palco di piazza Colombo dove si esibiranno i big della musica italiana (attesi Jovanotti e Mika) sarà eretto con buone probabilità sul solettone che copra la rimessa degli autobus. Le criticità statiche che erano state avanzate dai funzionari di pubblica sicurezza sarebbero state superate dai controlli sulla struttura pubblica.

Rimane aperta la partita sul posizionamento dei varchi presidiati giorno e notte da polizia e carabinieri dotati di metal detector. Non è escluso che anche per accedere all’area dei concerti di piazza Colombo sia previsto un sistema simile a quello adottato per accedere al red carpet.