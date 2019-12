Sanremo, allerta rossa: annullata la partita del Grafiche Amedeo

Sanremo. Annullata la gara, a causa allerta rossa, del campionato di serie C femminile prevista venerdì alle 2030 a villa Citera tra il Grafiche Amadeo – Cffs Completo, già rinviata a novembre per allerta meteo.

La prossima gara per il Grafiche Amedeo donne è prevista per domenica sempre in casa alle 19.30 contro il Volare Volley Arenzano.