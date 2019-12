Sanremo. Il Natale porta buone nuove anche nell’ambito dell’intrattenimento serale. Lo staff del Bay Club vuole essere presente anche nell’inverno sanremese e lo farà giovedì 19 dicembre al Victory Morgana Bay con un evento davvero speciale.

Le due realtà si uniranno per proporre una serata che rievochi l’energia dell’atmosfera estiva del Bay con l’eleganza del salotto del Victory.

L’evento inizierà alle 20, con la cena a buffet tipica dell’appuntamento domenicale estivo del Bay: le isole del gusto rivoluzioneranno gli spazi del ristorante e del dancefloor del Morgana, lo show cooking e l’intrattenimento musicale coloreranno la serata fin dal principio.

Una piccola chicca sarà quella della cena servita con menù alla carta, disponibile per un numero limitato di coperti. A seguire dalle 22.30 inizia la serata: gli artisti delle due discoteche si uniranno per creare una serata con le migliori hit dell’estate e dell’inverno, per trasmettere l’anima dei due club.

Potrebbe essere una grande occasione per farsi gli auguri di Natale? O magari per organizzare un evento aziendale?